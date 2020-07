Il Festival dei Boschi 2020 che avrà luogo a Sanremo l’8 e 9 agosto prevede nella giornata di domenica la partecipazione ad attività di tipo artistico – artigianale grazie alla collaborazione di quattro specialisti. Il tema dell’anno è “Ponti di terra e di mani” e su questo filo conduttore i laboratori artistici includono la pittura, l’intreccio vegetale, la decorazione di zucche lagenarie e il macramé.

Animerà il laboratorio di pittura la pittrice nonché arte-terapeuta e insegnante Monica Di Rocco di Grimaldi, nota per il tratto ironico inserito nelle sue figure femminili. Maestro dell’intreccio vegetale è Pino Rocca di Badalucco, artigiano cestaio per scelta di vita da oltre venti anni. Per l’attività di decorazione di zucche lagenarie abbiamo Fabio Berto, artigiano di “lampade in zucca”, coltivatore delle sue stesse zucche nonché percussionista con lunga esperienza di strumenti etnici. Completa il quartetto artistico- artigiano Rossella Piccinelli, poliedrica figura, appassionata dell’arte del movimento e di manualità, in questa occasione nella veste di esperta dell’arte del macramé.

Per le norme di prevenzione anti-covid ogni tornata di laboratorio non potrà contenere più di sette partecipanti: si alterneranno tornate per bambini e tornate per adulti in modo da permettere la più ampia partecipazione possibile.

Consigliabile la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni scrivere alla pagina dell’evento Festival dei Boschi 2020 su Facebook o alla pagina Facebook di Associazione culturale “Popoli in Arte” o mettersi in contatto con il 340 3509245 per messaggio, whatsapp o telefono.

