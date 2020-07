Con una nota stampa l’Esercito Italiano ha risposto alle polemiche suscitate dalle foto apparse su alcuni giornali di militari sulle spiagge di Ventimiglia armati di tutto punto che sembravano impegnati in attività di controllo. L’Esercito precisa che i militari si trovavano in spiaggia per finalità giornalistiche, non per attività di controllo delle regole Covid-19

Correlati