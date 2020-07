Si concluderà entro domani il piano di ispezioni di Autostrade per l’Italia sulle 285 gallerie della rete ligure. Sull’A26 le attività si concluderanno domani e la riapertura a 2 corsie sarà effettuata entro il 2 agosto. Stessa situazione per l’A10. Per l’A7 domani concludono i lavori e verranno riaperte due corsie entro il 2 agosto tranne che sui viadotti Scrivia Busalla e Mereta per limitazioni già presenti e non dipendenti dalle attività di ispezione e manutenzione.

