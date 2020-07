La Confartigianato di Imperia precisa che attualmente non esiste alcun percorso di qualifica professionale riconosciuto per ottenere il patentino di Addetto all’Igienizzazione impianti HVAC. Si ricorda infatti che la validità dei corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione di Manutentore/installatore impianti aeraulici e Progettista/Responsabile degli impianti aeraulici è di esclusiva applicazione della Legge Regionale n°24/200.

La tematica è stata puntualizzata in una lettera firmata dal Presidente della categoria Termoidraulici di Confartigianato Imperia Claudio Negro.

La Confartigianato è in contatto con i tecnici ASL per avviare il percorso formativo per abilitare il personale addetto all’igiene degli impianti aeraulici. Alla luce di questo, la Confartigianato invita tutti gli artigiani a diffidare di qualsiasi ed eventuali iniziative di corsi di formazione ed abilitazione non in conformità alla legge sopra citata.

