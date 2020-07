Ignoti sono riusciti a raggirare alcuni commercianti tra San Lorenzo al Mare e Diano Marina con banconote false da 20 e 50 euro. A far scattare l’allarme la scritta “Movie money” sotto la bandiera europea. Banconote da 10 euro falsificate sono state segnalate a Imperia. Il timore è che in circolazione ci sia una banda specializzata, come scrive “La Stampa”.

Correlati