La presenza di militari armati con mitra sulla spiaggia di Ventimiglia è approdata in consiglio comunale. La vicenda infatti è avvolta da un po’ di mistero nessuno sa a livello istituzionale chi abbia mandato i militari sulle spiagge in mimetica e col mitra in mano. Questa sera il consigliere Massimo D’Eusebio ha chiesto lumi al sindaco che dal canto suo ha risposto di attendere a sua volta risposte da chi è responsabile dei militari presenti nella città di confine.

