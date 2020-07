Nel prossimo fine settimana si svolgeranno due gare. Sabato 1 Agosto si giocherà la Golfisti Granata e GolfSì, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 2 Agosto si terrà la TMopen Race to Marrakech, una 18 buche stableford tre categorie.

