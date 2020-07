Paolo Serpe allenerà i portieri del settore giovanile del Ventimiglia calcio. Paolo fa parte della rosa della prima squadra, come portiere, ed è alla sua prima esperienza da allenatore, ma conoscendolo siamo sicuri che assolverà il suo compito alla grande, perchè è un ragazzo straordinario e con tante qualità. E’ un ragazzo esemplare, sempre presente agli allenamenti, sempre rispettoso e con un atteggiamento mai sopra le righe. Nella prima squadra del Ventimiglia il suo (ingrato) compito sarebbe quello di sostituire Scognamiglio, capitano e uomo top della difesa granata. E questa cosa scoraggerebbe chiunque, ma non un ragazzo come lui, un giocatore col “sangue granata”, un giocatore con un grande spirito di gruppo. Eppure “Paolino” non è solo questo, ma è giusto evidenziare l’importante apporto che ogni settimana dà a tutti i compagni, pur rimanendo seduto in panchina. Negli anni non ha collezionato tante presenze, ma ha sempre fatto la sua parte e siamo sicuri che ora riuscirà a trasmettere la sua grande passione anche ai portieri più giovani.

Ventimiglia Calcio