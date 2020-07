Circa 100 attivisti appartenenti a diverse realtà associative imperiesi hanno partecipato a un flash mob contro la chiusura del campo Roja di Ventimiglia, che ospita migranti di diverse nazionalità diretti in Francia. L’evento è stato organizzato da Rete Solidale Sanremo assieme ad altre sigle. I manifestanti hanno esposto diversi cartelli e striscioni. “Restiamo umani” e “Il campo Roa è di tutti, sia cittadini che migranti”, alcuni degli slogan usati durante la manifestazione apertasi sulle note di “Bella ciao”.

