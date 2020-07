Il flash mob di Sardine Ponentine e Rete Sanremo Solidale contro la chiusura del Campo Roya non ha avuto un grande seguito da parte della cittadinanza. Secondo l’Amministrazione Scullino questa non è disattenzione della cittadinanza ma un segno evidente che non si riesce a sopportare più il fenomeno, la Città è stanca. Alla domanda se il Campo Roja che ospitava i migranti chiuderà il sindaco risponde così.

Non abbiamo avuto dalla prefettura comunicazioni ufficiali sulla chiusura del campo roja, campo gestito dalla Croce rossa. Ora il campo ci risulta chiuso per questioni inerenti il Covid-19 ma sappiamo che era un campo provvisorio e che deve essere chiuso. Quello che non è accettabile, sia da un punto di vista umano che per questioni di igiene, ordine, pulizia e sicurezza che ci siano bivaccamenti per la Città. Il ministero dell’interno deve intervenire in modo chiaro, scriverò al Ministro, non si possono lasciare le città di confine, come Ventimiglia, senza dare linee guida chiare e vincolanti. Il Prefetto, il Questore e tutte le Forze dell’Ordine hanno fatto un ottimo lavoro ma noi non possiamo andare avanti con questa percezione di insicurezza e degrado sociale. Non accetteremo di stare in silenzio, i cittadini tutti, anche chi da un considerevole e comprensibile peso alle politiche dell’accoglienza, voglio pulizia, ordine e sicurezza. Non possiamo accettare che in città si creino luoghi di bivacco o improvvisati ciagigli. Basta, si prenda una decisione definitiva, chi è d’accordo che gli sbarchi continuino trovi delle soluioni reali, altrimenti se li portino a casa loro. Io come sindaco accolgo volentieri se ci sono strutture statali in grado di ricevere, assistere e smistare in modo ordinato, non voglio gente che occupa la città non rispettando le leggi che noi rispettiamo. Non si può premiare il clandestino economico e punire chi lo ospita.