Oggi a Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, Riccardo Ghigliazza ospita i Recovered, una band locale che propone un repertorio rock italiano e internazionale che spazia dai grandi classici anni ’60, riarrangiati con sonorità più moderne, ai pezzi più attuali. Parleranno del loro percorso musicale offrendo qualche assaggio dei loro pezzi preferiti, in chiave acustica.

Domani, invece, Paolo Bianco ospiterà e intervisterà la talentuosa Ilenia Cafagno, 17enne di Ventimiglia che studia a Mentone e che al suo attivo ha già una partecipazione al talent show francese The Voice Kids all’età di 13 anni e una a Sanremo Young a 15 anni. Una cantante in erba, con un timbro vocale prorompente e una forte personalità.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.

