Un altro volto nuovo in casa Ventimiglia, per quanto riguarda la prima squadra. Francesco Zito, (20-08-1995), attaccante proveniente dal Camporosso, ha firmato oggi per il club granata.

Zito è un attaccante di razza, gran combattente, con buone doti tecniche e dotato di gran velocità. Ha già vestito la maglia granata nel settore giovanile una dozzina di anni fa (formazioni Esordienti e Giovanissimi), poi passato al Camporosso ha completato la trafila del settore giovanile, ed esordito in prima squadra. Da alcuni anni era un punto fermo nella formazione rossoblu’ ed i buoni rapporti che intercorrono tra il Ventimiglia ed il Camporosso hanno fatto sì che questa trattativa potesse andare in porto. Zito sarà sicuramente utile nel nuovo fronte d’attacco granata, una freccia in piu’ per mister Luccisano, che ha un obiettivo importante da raggiungere…

Correlati