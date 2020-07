Dopo aver deciso le conferme dei giocatori che faranno parte della prima squadra, il Ventimiglia calcio inizia rendere noti anche i primi movimenti che riguardano il settore giovanile. Gli allenatori dei ragazzi del 2005 (Allievi Under 16), saranno Gianfranco Massullo e Fabrizio De Marchi, coadiuvati dal preparatore atletico Alessandro Zanini.

Uno staff di tutto rispetto alla guida di un ottimo gruppo, che nel campionato scorso stava dominando il proprio girone e che solo l’interruzione della stagione (dovuta al Covid), ha ingiustamente privato di un titolo strameritato sul campo.

Massullo e De Marchi sono tecnici preparati, che sanno insegnare calcio ed hanno un ottimo rapporto con i

ragazzi. Alessandro Zanini non lo scopriamo certo noi, preparatore all’avanguardia e profondo conoscitore delle tecniche per gestire le qualità fisiche ed atletiche.

A loro il Ventimiglia calcio affida una delle migliori squadre del proprio settore giovanile, con la convinzione che sapranno far crescere ulteriormente un gruppo che negli anni ha già dato tante soddisfazioni al club, ma che in prospettiva può davvero raggiungere traguardi importanti.

