A Genova una donna di 74 anni mette in affitto un alloggio ma nella foto a corredo dell’annuncio pubblicato su internet si vedevano sul balcone piante di marijuana. La donna si è giustificata dicendo che la droga era per alleviare i dolori del cane. Nella sua casa oltre alle piante è stata trovata una stanza attrezzata a serra con 32 lampade, ventilatori e una struttura per sistemare i vasi.

