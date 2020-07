L’Osteria La Ciotola di Lorenza Cassini nel suo spazio culturale ospiterà la presentazione dell’ultima pubblicazione di Alberto Pezzini intitolata “Il libraio. La prima avventura di Gianni Prati: libraio per destino” venerdì 24 luglio alle 18:30 in via S. Stefano 4 a Sanremo, all’ingresso della Pigna.

Alberto Pezzini è nato a Sanremo, dove vive e dove esercita la professione di avvocato.

La sua vera passione è la scrittura: è infatti giornalista e scrittore e molti sono i libri già pubblicati, di vari generi ed argomenti. Ne citiamo alcuni: “Volevo fare l’avvocato” (2015), “Mamma e papà non litigate” (con Daniela Rossi, 2015), “L’ombra della colpa” (2017), “Viaggio nel Ponente Ligure” (2017), “Con gli occhi pieni di te” (2018).

La storia ha come protagonista un ex medico, libraio per scelta e investigatore per caso. E’ ambientata in una località nella quale è riconoscibilissima la Città dei Fiori e i suoi personaggi, travolti da passioni e segreti, hanno tutti una cosa in comune: pagina dopo pagina si rivelano diversi da come appaiono, come nel più classico dei romanzi gialli, compreso il colpo di scena finale. L’autore, infine, ingolosisce il lettore con degli assaggi di cultura letteraria, musicale e pittorica: delle puntuali citazioni di grandi autori italiani e stranieri. Lo scrittore dialogherà con Daniela Cassini e Anna Maria Castellana. Al termine un brindisi augurale per le nuove avventure del libraio-investigatore. Nel rispetto delle norme di sicurezza, all’incontro si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184/507609 o al 338/4477160.

