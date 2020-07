All’arrivo della Milano-Sanremo 2020 potrebbe non esserci il pubblico a bordo strada. In vista della Classicissima in programma l’8 agosto a Imperia si è tenuto un vertice in Prefettura in relazione al distanziamento sociale per il pubblico. Ci sarà l’installazione di tribune in via Roma (da definire le modalità di accesso). Possibili anche difficoltà legate alle strade affollate dalle auto dei turisti in particolare nel savonese, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

