In tribunale a Imperia è stato considerato incapace di intendere e di volere il 24enne di Torrazza, che un anno fa accoltellò la mamma, ferendola all’apice di un raptus. Subito dopo, in stato di catatonia, si lasciò condurre in carcere dai Carabinieri e successivamente fu internato in una struttura psichiatrica. Ora al giovane è stata concessa la libertà vigilata in una struttura ad hoc, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

