Il Sindaco Marco Bucci ha consegnato ieri in Consiglio comunale una rosa bianca alla Capogruppo del Partito Democratico per fare ammenda dopo averle rivolto qualche giorno fa un gestaccio offensivo del “ma vaffa…” mentre lei parlava, scatenando così anche la reazione del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”:

«Siamo contenti che il Sindaco Bucci, dopo la nostra di lettera rivolta a tutto il Consiglio Comunale con la richiesta di scuse nei confronti della Consigliera Lodi, si sia reso conto di aver sbagliato, regalandole ieri un fiore, pubblicamente. Noi però ci auguriamo che condotte come quelle, già viste diverse volte, non capitino mai più. La sua condotta è stata un’offesa per tutte le Donne in Liguria, dal momento in cui lui è il Sindaco di un’intera città» – commenta Aleksandra Matikj, Presidentessa del Comitato – «Purtroppo, succede sempre più spesso sui luoghi di lavoro di diventare vittime di mobbing, discriminazioni, bossing e misoginia. Le Donne in Italia hanno sempre più bisogno di tutela, davanti a certi comportamenti molesti e dannosi, troppo spesso mai puniti da chi di competenza, per cui continuano a delinquere rovinando chi sa quante vite ancora.

In Italia non c’è ancora una tutela sufficiente per chi seriamente si impegna sul proprio luogo di lavoro.»