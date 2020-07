La ASD Imperia comunica di aver raggiunto l’accordo per il tesseramento dei giocatori: Filippo Dani, portiere classe ’99, e Gianluca Gnecchi, mezzala classe 2000.

Filippo Dani arriva a Imperia con un curriculum piuttosto ricco nonostante la giovane età: ‪2010-13‬ giovanili Vicenza, ‪2013-15‬ Giovanissimi e Allievi Juventus, ‪2015-16‬ Primavera Udinese, ‪2016-17‬ esordio in serie B con il Vicenza, ‪2017-18‬ Arzignano in serie D, 2019 Ambrosiana in serie D, ‪2019-20‬ Montecchio Maggiore in Eccellenza.

Gianluca Gnecchi è una mezzala, adattabile in tutti i ruoli del centrocampo, che dopo aver fatto parte del settore giovanile della Sampdoria ha vestito le maglie di Lavagnese, per due stagioni, e infine lo scorso anno nel Ligorna, sempre in serie D.

Dopo il tesseramento del forte difensore Alessio De Bode e dell’attaccante Paolo Calderone, altri due profili importanti messi a disposizione dalla Società per la rosa ‪2020-21‬ guidata da mister Alessandro Lupo.

