Già a settembre a Sanremo ci sarà un’apertura almeno parziale del nuovo polo scolastico nel mercato di Valle Armea. Le dieci aule già pronte potranno essere usate senza attendere le fine dei secondo lotto di lavori. Nel mercato troveranno posto una decina di classi dell’Istituto Turistico e di quello Sociosanitario che erano ospitate nella Media Pascoli in corso Cavallotti, dichiarato inagibile nel 2019. Ora sono sparpagliati tra l’Agraria di Sanremo, l’Alberghiero e la Ruffini di Taggia, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

