Per altri due anni non nasceranno bambini all’ospedale Borea di Sanremo. Il nuovo punto nascite di Sanremo così come il nuovo reparto di pediatria saranno pronti dopo la metà del 2022. Alcuni mesi fa all’inizio dell’emergenza sanitaria i punti nascite in provincia di Imperia sono stati accorpati nell’ospedale di Imperia. Nel 2019 nella nostra provincia erano nati 1149 bambini, per il 2020 si prevede che siano circa 1000, come scrive Andrea Fassione su “ll Secolo XIX””.

Correlati