La sanità ligure ha il peggior disavanzo tra le regioni italiane, pari a 64 milioni di euro, dopo il Molise. La Corte dei Conti mette in evidenza come tutti i risultati di esercizio dal 2017 al 2019 siano stati con segno negativo. Per il procuratore regionale Claudio Mori, la regione non sarebbe riuscita a conseguire gli obiettivi che si era posta con un’apposita legge, che prevedeva di ridurre le perdite. Per il procuratore il sistema sanitario ligure ha un costo pro-capite “molto elevato, e non finanzia la qualità delle prestazioni, ma, finanzia l’inefficienza del sistema sanitario, il quale, a sua volta, eroga prestazioni di media-bassa qualità”.

