Piazza San Giovanni a Imperia si trasforma per un fine settimana in un cinema-teatro. Il programma itinerante del calendario eventi 2020 di Imperia si sposta infatti questa settimana nella storica piazza di Oneglia con due appuntamenti legati alla comicità. Si inizia sabato 25 luglio con Daniele Raco, comico e autore nel mondo del cabaret italiano, con più di quindici anni d’attività e molteplici apparizioni a “Mai dire domenica”, “Comedy Club” e “Zelig”. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Teatro Mare”, proposta dal Comune di Imperia con la direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte. Si prosegue la sera successiva, domenica 26 luglio, con un nuovo appuntamento del cinema all’aperto. Sarà proiettato ” Una notte al museo 2 – La fuga”, fortunato sequel dell’originale commedia con Ben Stiller. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Le serate avranno inizio alle 21:30. Sarà possibile accedere sino a esaurimento posti, nel rispetto delle normative sul distanziamento interpersonale di sicurezza. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere ai numeri 0183/701555 – 0183/701556 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Imperia, il cabaret di Daniele Raco e la comicità di Ben Stiller in Piazza San Giovanni