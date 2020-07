A Estate Diffusa di San Bartolomeo al Mare, dopo il DjSet a cura di Radio GRock, Riccardo Ghigliazza ospita questa sera il cantautore imperiese Alessandro Sapiolo, 25 anni, che ha già all’attivo due singoli («Tra le stelle dell’Est» e «Sullo spazio») e un 4° posto al contest “Road to the main stage” by Firestone in collaborazione con Radio Italia. Si esibisce con il suo chitarrista e arrangiatore Giovanni Gandolfo e a breve pubblicherà il suo primo album acustico in chiave pop.

Domani, invece, Enrico Balsamo ospiterà Paolo Ballardini con Alex Nicoli, percussionista e Direttore artistico del Festival MET. Paolo Ballardini è un chitarrista-turnista, cittadino di San Bartolomeo al Mare, impegnato da anni in produzioni pop italiane e internazionali. È chitarrista dell’Orchestra RAI diretta dal Maestro Pirazzoli nella trasmissione “I migliori anni” condotta da Carlo Conti e Anna Tatangelo, dove ha suonato per artisti di fama nazionale (come Renato Zero, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ron, Albano, Stadio e Francesco Renga) e internazionali (come The Trammps, KC and the Sunshine Band, Mark King e Leo Sayer).

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.

