Tre Under sono stati confermati nel Golfo Dianese 1923 del presidente Spandre.

Tre conferme nella rosa che Nicola Colavito avrà a disposizione nel prossimo campionato di Promozione.

Simone Martini : difensore/centrocampista classe 2000, alla sua terza stagione a Diano Marina. Cresciuto nell’Imperia, con diverse presenze in eccellenza, ha consolidato le sue presenze contornate da 3 goal nella passata stagione.

Mattia Castelein: difensore 2000, arrivato dalla Sanremese a titolo definitivo, forza e grinta per i giallorossoblu condite da assist importanti.

Sammir Mrahi: attaccante del 1999, cresciuto nel settore giovanile Dianese con la sua corsa e le sue accelerazioni ha regalato situazioni di superiorità interessanti; è atteso da una stagione di riscatto e continuità nei confronti di chi ha creduto in lui.

Correlati