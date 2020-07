Informazioni per il pubblico: Rete d’Imprese agricole Terre del Moscatello Via Cardinal Gastaldi, 15B 18018 Taggia IM +39 375 6160727 +39 0184 054200 info@terredelmoscatello.it www.terredelmoscatello.it

Apre al pubblico l’Enoturismo Terre del Moscatello (ex Germinal, centro storico di Taggia, di fronte alla Chiesa della Madonna Miracolosa), il locale della Rete di Imprese agricole dove fare aperitivi e degustazioni, acquistare i prodotti delle aziende agricole della Rete e anche organizzare i propri eventi. Appuntamento al venerdì e al sabato dalle 17:00: come accompagnamento la cucina propone piatti semplici, realizzati con i prodotti di stagione degli orti degli associati. Il Moscatello di Taggia ti aspetta! E’ gradita la prenotazione.