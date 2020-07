A Sanremo è risultato positivo al Coronavirus un sanremese di 62 anni che lavora alla panetteria Enea di via Lamarmora. La chiusura del negozio è scattata dopo un controllo Asl. I locali saranno sanificati e tra 15 giorni potranno riaprire. Il dipendente sarebbe stato a contatto con una persona risultata affetta da Covid, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

