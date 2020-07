C’è il nodo viabilità sulla Milano-Sanremo dell’8 agosto. Alcuni Comuni della provincia di Savona non vorrebbero chiudere l’Aurelia per far transitare la “Classicissima”. Domani si svolgerà una riunione in Prefettura per trovare un accordo. “Ci sarà qualche problema in più rispetto a marzo ma siamo fiduciosi che la risposta del territorio possa essere un segnale forte per la ripartenza dell’Italia” dice il direttore dell’Area Ciclismo di Rcs Sport, Mauro Vegni.

