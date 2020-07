All’ospedale di Imperia a 82 anni è mancato lo storico tassista Ninetto Sciorella, papà di Alberto, campione italiano di pallone elastico. A piangerne la scomparsa anche la figlia Roberta e due nipoti. I funerali si celebrano oggi alle 15,30 nel Duomo di Porto Maurizio. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Pianavia, frazione di Vasia, come riporta Enrico Ferrari su “La Stampa”.

