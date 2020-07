Contenuto non disponibile

Qualche giorno fa è venuto a trovarci a Seborga MRNBD (Mr.NO.BO.DY), uno dei migliori videomaker, vlogger e youtuber del panorama italiano in ambito travel. Dalla sua visita per le vie del nostro paese è scaturito un bellissimo video sul nostro Principato nel quale Mr.NO.BO.DY ripercorre la storia recente di Seborga, dal Principe Giorgio I alla Principessa Nina, esplorando tanto gli aspetti più folkloristici quanto alcuni aspetti storici. Lo youtuber ha in particolare insistito sulla carismatica figura di Giorgio I e sulla sua assoluta determinazione a battersi, contro tutto e tutti, per il suo sogno di riattivare l’indipendenza di Seborga.

Desideriamo ringraziare di cuore Mr.NO.BO.DY per la passione e l’entusiasmo con cui ha voluto portare avanti questo bel progetto multimediale (video su YouTube, post e stories su Instagram) e soprattutto per aver contribuito a far conoscere il nostro paese ai quasi 200.000 followers che lo seguono tra YouTube e Instagram. Un grazie particolare anche ad Eleonora Costi per le meravigliose fotografie a corredo del video e a Mara Bianco, account manager, per la parte organizzativa.