A Diano Marina i Carabinieri hanno denunciato il dianese A. B., gestore della spiaggia libera attrezzata all’altezza del semaforo sull’Aurelia. A sedici ragazzi tra i 14 e i 16 anni era stato servito un drink alcolico. Il gestore dovrà pagare una multa di 2 mila euro per somministrazione di alcolici a minorenni e 400 per l’inosservanza delle norme anti-Covid, alla luce del mancato rispetto del distanziamento e dell’assenza di mascherine, come scrive Maurizio Tagliano su “La Stampa”.

