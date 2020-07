L’Ospedaletti di Andrea Caverzan si arricchisce con l’innesto dell’esterno classe 2002 Loris Verardo.

Reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Don Bosco Vallecrosia in Prima Categoria, Verardo ritorna all’Ospedaletti dopo la sua precedente esperienza nel settore giovanile orange. In carriera ha vestito anche la maglia delle selezioni giovanili della Sanremese.

Loris Verardo ha firmato nei giorni scorsi l’accordo con l’Ospedaletti e sarà subito a disposizione di Caverzan per la ripresa delle attività in attesa delle prime gare della stagione 2020/2021.

