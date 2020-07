L’ASD Taggia Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la stagione sportiva 2020-2021 con il portiere Francesco Pronesti, il centrocampista Valerio Gallo e gli attaccanti Luca Celotto e Matteo Cutellè. Francesco, classe 98, è alla sua terza stagione in giallorosso dopo aver vestito le maglie di Sanremese ed Argentina, Valerio, inizia la sua quarta stagione a Taggia dopo che in passato ha giocato con Sanremese ed Imperia. Luca, classe 98, e Matteo, classe 89,sono alla seconda stagione al Marzocchini ed entrambi andranno a rinforzare l’attacco di mister Siciliano. Ai ragazzi, il Presidente Ghu e tutta la Dirigenza, augurano una stagione ricca di successi.

