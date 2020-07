Ulteriore ritorno in attacco per Golfo Dianese 1923. Protagonista dell’annata con salto dalla prima categoria alla promozione nel 2017/2018, attaccante di sicura affidabilità classe 1989, Antonio Numeroso rientra in giallorossoblu dopo una stagione. Un altra freccia a disposizione nell’arco di Nicola Colavito.

