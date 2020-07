Un giovane lavoratore, impiegato in uno stabilimento balneare di Arma di Taggia, è stato trasportato questa mattina al Pronto Soccorso di Sanremo come caso sospetto Covid-19 per sintomatologia. L’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e l’esito del tampone per Covid19 è risultato negativo. Non si applicano di conseguenza ulteriori provvedimenti sanitari.

