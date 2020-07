Appuntamento alle 18 al Resentello per il Flash Mob organizzato dalle sigle delle organizzazioni solidali per protestare contro la chiusura del centro d’accoglienza migranti Parco Roia.

