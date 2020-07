A Taggia un agricoltore di origini albanesi, circondato dai cinghiali, chiama il 112 ed salvato da Carabinieri di Sanremo e Forestali. L’uomo aveva installato una trappola per cinghiali e ieri ha scoperto la presenza di tre cuccioli. Non appena si è avvicinato alla trappola, sono sbucati dai cespugli tanti cinghiali adulti che lo hanno circondato. La mamma dei piccoli è stata abbattuta e l’agricoltore salvato, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

