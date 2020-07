Domenica 26 luglio, a cura dello scrittore Gianmarco Parodi (già conosciuto per il romanzo Tria Ora e prestodi ritorno in libreria con il secondo capitolo della trilogia, Cave Canem) SCRIVERE TRIORA sarà un laboratorio di narrazione a cielo aperto basato sulla scrittura di Narrativa Fantastica.

Il seminario della durata di una giornata (dal mattino 11-13 pomeriggio 15-17 più il tour serale dopo cena 20.30-22.30 sui luoghi dei romanzo ambientati a Triora), date le disposizioni di sicurezza, si svolgerà interamente all’aperto. “A Triora i luoghi magici non mancano e le suggestioni arriveranno proprio da questi, lo so per esperienza” dice l’autore. “Diciamo che i miei workshop non sono quasi mai accademici e statici. Questo è indicato a chi vuole saperne di più su come scrivere narrativa fantastica ma anche a chi non ha mai pensato di farlo. C’è sempre una prima volta e Triora incanta scrittori e non. Come è successo a me, quando ancora non sapevo di voler fare il narratore.”

Il laboratorio è a numero chiuso (massimo 10 persone con data di scadenza iscrizioni il giorno 25 luglio) e con prenotazione obbligatoria via telefono al numero apposito 349 779 26 92. Per ora ci sono ancora alcuni posti liberi.

Il ritrovo sarà alle ore 10.30 nella piazzetta della Strega dove, dopo le presentazioni di rito e alcune piccole considerazioni sul narrare si partirà per un percorso alla ricerca di spunti ispirativi e tecniche, suggerite dal fecondo e magico ambiente triorese. Si scriverà, si camminerà, si leggeranno stralci di grandi classici della letteratura fantastica per provare a trovare quei segreti che i grandi autori hanno quando scrivono e cercare di smuovere anche in noi la capacità di raccontare un luogo attraverso la fantasia. La sera, dopo cena, Parodi terrà un tour letterario sui luoghi dove sono stati ambientati i più bei romanzi su Triora, con letture e interpretazioni dal reale al fantastico.Possibilità di partecipare anche solo al laboratorio (o anche solo al tour).

BIO: Gianmarco Parodi è del 1986, nato a San Remo.

Si è diplomato a Torino al master della Scuola Holden di Baricco nel 2013 e adesso conduce “trekking letterari”, laboratori di scrittura sulle tracce di Italo Calvino e passeggiate narrative tra i luoghi dei grandi autori di ponente.

Tra i suoi romanzi ci sono: Tria Ora (Demian, 2010), e Oblio (Zona, 2011, Premio Città di Ventimiglia).

Ha vinto alcuni premi di poesia nazionali, tra cui l’ultimo Ossi di Seppia come miglior autore ligure, ed è fondatore del Vivaio del Verso atelier di scrittura poetica nella città vecchia di Sanremo.

Ad agosto uscirà CAVE CANEM, il secondo volume della trilogia ambientata nel paese delle streghe iniziata 10 anni fa con il celebre Tria Ora.

Per info e prenotazioni

349 779 26 92