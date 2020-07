A Genova li agenti del Commissariato Centro e della Polizia di Frontiera hanno arrestato un 34enne ecuadoriano di 34 anni con precedenti per spaccio di stupefacenti, evasione, rapina, possesso di chiavi alterate e grimaldelli e furto per aver rubato 20 confezioni di tonno in scatola. La passione per il tonno l’aveva già tradito alcuni mesi fa quando era stato denunciato per ricettazione essendo stato sorpreso con 60 scatolette di tonno.

