Un’interessante curiosità botanica presentata da Marco Damele e coltivata nel suo orto-giardino della biodiversità a Camporosso, la Rungia klossii è una pianta perenne originaria della Papua Nuova Guinea , appartenente alla famiglia delle Acanthaceae e comunemente chiamata “Pianta dei funghi”o “Erba Fungo” grazie al suo intenso sapore di funghi che emanano le foglie sia crude che cotte contenendo in piu’ grandi quantità di ferro e vitamina C.

Le foglie sono molto lucide e hanno una consistenza croccante, simile agli spinaci e possono essere consumate crude in insalata, fritte o utilizzate come contorno. Il sapore dei funghi aumenta con la cottura ideale per la preparazione di sughi o stufati e per condirci la pasta o realizzare un gustoso risotto. Una pianta molto vigorosa nella crescita che si adatta bene anche in Riviera amando crescere in penombra e in zone umide. La possiamo coltivare nell’orto , in vaso sul terrazzo o in giardino per goderci di un’esperienza culinaria unica nel suo genere.

Marco Damele, scrittore, imprenditore botanico-floricolo e tecnico biologico di Camporosso in provincia di Imperia, è protagonista da oltre vent’anni nel mondo della floricoltura del ponente ligure. Dai premi nazionali e internazionali ricevuti per la sua coltivazione di verde ornamentale, dopo un arricchimento professionale alla guida dei giovani agricoltori e grazie agli insegnamenti di Libereso Guglielmi, ha realizzato un giardino della biodiversità orientando l’attività dell’azienda sulla ricerca e coltivazione delle antiche varietà orticole, di cui per via della moda, dei gusti e della richiesta di mercato si erano letteralmente perse le tracce. In particolare ha studiato e reintrodotto la cipolla egiziana ligure (Allium cepa viviparum), diventata in poco tempo preziosa ed autentica testimone della biodiversità del Ponente ligure.

Marco oggi è un contadino moderno, un custode della biodiversità, titolare di un’azienda all’avanguardia orientata al futuro che alterna alla coltivazione, anche una ricca attività di incontri e conferenze in giro per l’Italia. Per Edizioni Zem ha scritto nel 2017 e 2019 insieme alla giornalista Irina Reydes i libri “La cipolla Egiziana ” e “Una storia di agrobiodiversità del Ponente Ligure”, nel 2018 la sua prima raccolta di ricette vegetariane intitolata “Cucinare la Cipolla Egiziana” e fresco di stampa il suo ultimo libro ” Breviario di Agricoltura, biodiversità e tradizioni contadine”.