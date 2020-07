La Sanremese ha raggiunto l’accordo con il difensore russo Vladimir Mikhaylovskiy che da oggi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore biancoazzurro.

Nato il 22 giugno del 1989, originario di Togliatti (Russia), Mikhaylovskiy è un centrale mancino di sicuro affidamento, molto dotato fisicamente e con una notevole esperienza anche a livello internazionale. Ha giocato nel Tre Penne, club di San Marino con il quale ha vinto il campionato locale ed ha collezionato presenze anche nei turni preliminari di Champions ed Europa League. Ha militato per quattro anni nel Gozzano, vincendo due campionati e contribuendo alla scalata dei piemontesi dall’Eccellenza alla serie C. Nel 2018, con la maglia del Gozzano, ha affrontato la Sanremese in Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Avellino, nel Fenegrò e nel Vastogirardi. Si tratta di un rinforzo di assoluto spessore per il reparto arretrato, già puntellato dal ritorno di Castaldo e dalla conferma di Bregliano.

“Non mi sento affatto arrivato – afferma Mikhaylovskiy – ho sempre voglia di crescere e migliorare e quando il mio procuratore Marco Bellocchi mi ha prospettato la possibilità di venire a Sanremo ho detto subito di sì. La Sanremese è un club importante con una grande tradizione, ci sono tutte le condizioni per fare un buon campionato. Ho sentito il mister, è una persona molto diretta, che va subito al sodo. Il mio obiettivo è quello di lavorare intensamente per ripagare la fiducia di chi ha creduto in me. Le mie caratteristiche tecniche? Sono un difensore centrale. Prometto il massimo impegno e cercherò di far parlare sempre il campo”.

