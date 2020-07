Finalmente il Judo riparte a 360°. In sicurezza e nel rispetto delle linee guida federali della FIJLKAM (la Federazione ufficiale del Judo in Italia).

Il loro ultimo aggiornamento, infatti, prevede la ripartenza degli allenamenti degli atleti agonisti in preparazione della prossima stagione autunnale quando probabilmente si disputeranno i Campionati Italiani di categoria e Assoluti (riservati alle cinture nere).

Dopo mesi di allenamenti da casa e di sedute in palestra basate principalmente sulla preparazione fisica individuale, ora si torna a poter di nuovo lavorare a contatto.

“Contatto” che per i judoka è linfa vitale, scambio, interazione, crescita ma anche rispetto e conoscenza.

Si ritorna a combattere e a sognare, sempre nel rispetto delle regole, riprendendo la nostra quotidianità di allenatori e atleti e con lo sguardo rivolto al futuro.

Lo Judo Club Ventimiglia non poteva che farsi promotore di questa ripartenza mettendosi a disposizione di tutti coloro che vorranno cimentarsi in questo sport con allenamenti che si svolgeranno a titolo completamente gratuito presso la “Sala Rossa” della palestra ex-Gil di Ventimiglia (Info: 392 3464950).

Per tutta l’estate, quindi, gli atleti potranno continuare ad allenarsi e perfezionare la loro preparazione sotto la guida dell’allenatrice Antonella Iannucci, forte di esperienze di successo in campo nazionale ed internazionale. Si tratterà di un lavoro multiforme mirato a favorire la ripresa sportiva considerando l’atleta nella sua interezza psico-fisica.

Correlati