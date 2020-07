“ Il Ponte “Genova San Giorgio” sarà inaugurato lunedì 3 agosto alle 18.30″. Lo ha comunicato il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci sulla propria pagina di Facebook. Il sindaco ha così ufficializzato anche il nome del viadotto una volta: si chiamerà ponte “Genova San Giorgio”.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta