Il Golfo Dianese 1923 prosegue ad allestire l’organico chiamato ad affrontare il campionato di Promozione 2020-2021.

Tre ulteriori conferme per i giallorossoblu del presidente Spandre.

Arrivato a dicembre dello scorso anno non ha bisogno di presentazioni: conosciutissimo nel panorama dilettantistico, attaccante del 1997 Enrico Dominici dopo anni di serie D, Eccellenza e Promozione si lega ulteriormente al sodalizio Dianese.

Eraldo Lufi: difensore classe 1999, nella passata stagione ha scalato le gerarchie conquistando stabilmente l’undici iniziale e diventando il secondo come minutaggio di tutta la rosa. Juan Pablo Osinaga Quispe: difensore/centrocampista del 1997, mancino di indubbie qualità tecniche negli ultimi due anni ha raccolto meno di quanto meritasse, è atteso alla stagione del rilancio supportato dalla massima fiducia della società e dell’allenatore.

