I Carabinieri di Sanremo indagano tre persone per l’aggressione avvenuta tra il 16 e il 17 maggio in piazza Eroi Sanremesi. Un pitbull era stato aizzato contro un 26enne, a cui era stato strappato a morsi un orecchio. I presunti aggressori sono un 39enne ed un 30enne di Vallecrosia ed una 21enne di Ventimiglia. I due uomini hanno a loro volta denunciato il 26enne per una presunta aggressione di gruppo di alcuni mesi prima, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

