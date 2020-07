Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Sanremo ha ricevuto in Comune alcuni rappresentanti del Centro Valeria Faraldi – Rifondazione Comunista per ringraziarli della donazione all’emporio solidale durante l’emergenza Covid- 19. Presenti l’assessore alle politiche sociali Costanza Pireri e il consigliere comunale Mario Robaldo.

“Il Centro Valeria Faraldi – Rifondazione Comunista – commenta l’assessore Pireri – ha dimostrato sensibilità con un gesto importante, quale la raccolta fondi destinata alla fornitura di beni di prima necessità per l’emporio solidale. Un’iniziativa che ha permesso di aiutare i più bisognosi in un momento davvero difficile. Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha voluto ringraziarli. Colgo l’occasione per ricordare che, grazie alle diverse donazioni ricevute per far fronte alle necessità primarie scaturite dall’emergenza Covid, nei mesi di marzo, aprile e maggio l’emporio solidale ha consegnato circa 1500 pacchi alimentari e aiutato un gran numero di persone, per un totale di circa 50 mila euro: segnale, questo, di come l’emporio sia punto di riferimento importante per coloro che si trovano in difficoltà”.