Due nuovi macchinari in grado di processare più di 1000 tamponi al giorno, triplicando l’attuale capacità diagnostica dell’Asl 1 Imperiese, sono stati acquistati e donati al Comune di Sanremo, grazie al contributo di oltre 260mila euro della benefattrice russa Elena Sivoldaeva. I macchinari sono due estrattori di acido nucleico che preparano la miscela necessaria per la reazione molecolare, rilevando la presenza di Rna del Coronavirus nel campione. I test richiedono un tempo di elaborazione di 4 ore. Le nuove attrezzature, della ditta svizzera “Hamilton Medical”, sono state presentate stamani nella biblioteca dell’ospedale Borea di Sanremo.

Sanremo, benefattrice russa dona macchinari per fare più di 1000 tamponi al giorno