Dall’ultima relazione della Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre del 2019, emerge che in Liguria “la dimensione polivalente tipica delle proiezioni mafiose attive si traduce nella spiccata propensione all’infiltrazione di parte dell’economia legale, in particolare attraverso condotte di riciclaggio e reimpiego, e nel narcotraffico internazionale. La compenetrazione dell’imprenditoria mafiosa nell’economia legale locale dimostra come le mafie si siano trasformate, in Liguria, da ‘soggetto che si è infiltrato’ a ‘soggetto che si è integrato’ perfettamente nel sistema economico del territorio”.

