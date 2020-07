Un ritorno di spessore alla Golfo Dianese 1923. Attaccante classe 1995, Simone Burdisso ritorna a Diano Marina dopo l’esperienza della scorsa annata divisa tra Pietra Ligure e Ospedaletti in eccellenza condita da 5 goal. Ritorna a vestire la casacca giallorossoblu con la quale nella stagione 2018/2019 in Promozione realizzò 19 gol.

