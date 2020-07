Dei 3 ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 22 anni, rimasti vittima, sabato scorso, di aggressioni avvenute nella zona del centro storico di Genova: 2 si trovano attualmente ricoverati presso il 1° piano del Pronto Soccorso del San Martino con 15 giorni di prognosi per il 21enne e 20 giorni di prognosi per il 18enne, entrambi italiani. Dimesso il ragazzo 22enne di origini albanesi con 10 giorni di prognosi.

Operaio precipitato su una scogliera, in ospedale sempre in condizioni critiche